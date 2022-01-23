غرفتا عجمان وزامبيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة زامبيا بهدف تعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص حجم التبادل التجاري والوفود الإقتصادية واستقطاب الإستثمارات وفتح آفاق للتعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في الجانبين.

وقع مذكرة التفاهم سعادة حمد غانم الشامسي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان وسعادة شابوكا كاويشا رئيس غرفة زامبيا وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال التجارية في زامبيا الذي عقد في إكسبو 2020 دبي، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي من الإمارات وزامبيا ولفيف من التجار ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وسبل زيادة حجم التجارة البينية.

نصت مذكرة التفاهم على وضع منهجية عملية لتقوية العلاقات بين غرفتي عجمان وزامبيا لتحقيق المصالح المشتركة من خلال تنظيم اللقاءات الثنائية بين رجال أعمال ومستثمري الطرفين وتهيئة المشاركة في المعارض والملتقيات والفعاليات وتبادل المعلومات والإحصائيات والبحوث.

ونصت المذكرة أيضا على ضرورة تبادل الزيارات والوفود التجارية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والوقوف على المزايا والمقومات التي تمتلكها كل من عجمان وزامبيا وبحث إيجاد مجالات جديدة تخدم تطلعات الطرفين.

و أكد حمد الشامسي أهمية مذكرة التفاهم ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين غرفة عجمان وغرفة زامبيا لتحقيق مصالح أعضائهما من الشركات والمصانع موضحا أن المذكرة تعكس جهود الغرفة المبذولة لتقوية علاقتها وشراكاتها الدولية مع الدول المشاركة في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي.

و أشار إلى أهمية منتدى الأعمال التجارية في زامبيا في ظل التمثيل الحكومي رفيع المستوى من البلدين ليمثل المنتدى فرصة كبيرة لمنشآت القطاع الخاص لعقد الصفقات والشراكات والتعرف على الفرص المتاحة في مختلف المجالات لا سيما في ظل المقومات المتنوعة التي تمتلكها كل من الإمارات وزامبيا.

و أكد الشامسي حرص غرفة تجارة وصناعة عجمان على التواجد الدائم في معرض إكسبو للتعريف بالفرص والمقومات الاقتصادية لإمارة عجمان وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة بهدف توفير بيئة إقتصادية تنافسية إلى جانب تزويد الوفود والجهات الاقتصادية الدولية المشاركة في إكسبو بمعلومات حول أبرز الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية المتاحة في عجمان".