أخبار الطقس غدا| أمطار ورياح بهذه المناطق وانخفاض بدرجات الحرارة

أخبار الطقس غدا.. قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا الاثنين غير مستقرة، وهناك أمطار ورياح في العديد من المناطق وانخفاض بدرجات الحرارة على معظم الأنحاء.

أخبار الطقس غدا

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

أخبار الطقس غدا.. برودة شديدة وصقيع

وعن أخبار الطقس غدا، تتوقع الأرصاد أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أخبار الطقس غدا.. نشاط للرياح

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن أخبار الطقس غدا يسود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شمال الصعيد على فترات متقطعة.

أخبار الطقس غدا.. أمطار ورياح

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

أخبار الطقس غدا.. درجات الحرارة

أما درجات الحرارة غدا الاثنين، القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 07 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى صفر.