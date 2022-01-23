غرفة الفجيرة تطلق الدورة الثانية من برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال

تطلق غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الدورة الثانية من برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب، وباعتماد جامعة الامارات العربية المتحدة وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى التي نفذتها الغرفة في وتم خلالها تخريج عشرين مشتركًا في البرنامج.

وقال سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: "يسعى البرنامج لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من أبناء الامارة في المجالات التخصيصية والمساقات المطروحة في البرنامج، وإننا في غرفة الفجيرة نسعى إلى تشجيع الشباب من رواد ورائدات الأعمال لتأسيس وتطوير مشاريعهم الخاصة وتنمية قدراتهم الإدارية والتنظيمية".

وأوضح الهنداسي أنه تم الاعلان عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للغرفة وسوف يطرح البرنامج ورشة تعريفية عن البرنامج والمساقات المدرجة وذلك في مقر الغرفة حضوريًا للمسجلين وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري وتحديد الفترة الزمنية لبرنامج الدبلوم خلال فبراير القادم بالتنسيق مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب.