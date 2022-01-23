العراق يعتزم ضخ شحنات نفط للتحميل في مارس بسبب زيادة الطلب

قال علي نزار معاون مدير شركة تسويق النفط العراقية "سومو" الأحد 23 يناير إن العراق طرح بالفعل شحنات من النفط للتحميل في مارس إذ يتوقع زيادة في الطلب.

وبخصوص أسعار النفط، قال نزار إن من السابق لأوانه القول إن كانت الأسعار ستتجاوز 100 دولار للبرميل كما يتوقع بعض المحللين.

وأضاف نزار إن ارتفاع أسعار الخام لن يستمر، لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تأخذ التقلبات الحالية في الاعتبار.

وتابع نزار أن السوق قد تحتاج إلى كميات إضافية من النفط وأن مجموعة أوبك+ ستضخ المزيد عن الحاجة.

وأضاف أن متوسط صادرات النفط العراقي بلغ 3.2 مليون برميل يوميا في يناير، وتوقع أن يرتفع إلى 3.3 مليون برميل يوميا في فبراير.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في سبع سنوات فوق 89 دولارا للبرميل.

وسجلت الخامين ارتفاعات تخطت 2% الأسبوع الماضي وأكثر من 10% منذ بداية العام.

وتترقب أسواق النفط أيضا آخر المستجدات المتعلقة بملف أوبك + وخطط زيادة الإنتاج الشهري 400 ألف برميل يوميًا لتصل بذلك نسبة امتثال الأعضاء بقراراتهم عند أعلى مستوى منذ ربيع 2020.

بالإضافة إلى ذلك، يترقب المستثمرون التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، حيث ترتفع علاوة المخاطر المتعلقة بالقطاع وسط زيادة المخاوف من تعطل الإمدادات.