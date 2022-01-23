موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل أنا وهي لـ "هنا الزاهد" والقنوات الناقلة



حقق مسلسل أنا وهي لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم نجاحا جماهيريا كبيرا، منذ بداية عرض أولى حلقاته، ويبحث الجمهور عن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل أنا وهي لاستكمال أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة، فهو يدور في إطار كوميدي يجذب المشاهدين.

مسلسل أنا وهي الحلقة الأخيرة في تريند جوجل

وتصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل أنا وهي تريند جوجل خلال الساعات الماضية، من جانب الجماهير بغرض معرفة موعد الحلقة الأخيرة والقنوات الناقلة لها.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل أنا وهي والقنوات الناقلة

وفي السطور التالية تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل أنا وهي لـ "هنا الزاهد" والقنوات الناقلة.

من المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل أنا وهي -الحلقة الـ 18- غدا الاثنين على قناة Cbc، الساعة الثامنة مساءًا، ويعاد عرض الحلقة الساعة الثانية والنصف صباحًا، والثانية عشر ظهرًا، كما يتم عرض الحلقة الساعة الحادية عشر مساءًا على شاشة قناة cbc drama.

تفاصيل الحلقات السابقة من مسلسل أنا وهي

وعن تفاصيل الحلقات السابقة، شهدت أحداث مليئة بالكوميديا حيث اعترف سليم بحبه لهند وطلب يدها ولكنها رفضت وقرر سليم أن ينسى هند باللجوء للملهى الليلي.

وحول التدخل عندما رأها تنزل من سيارة ممثل مشهور وظهرت غيرته الشديدة عليها، وطلب منها أن لا تفعل ذلك مرة آخرى وبدأت تفكر في الإرتباط به.

أبطال مسلسل أنا وهي

مسلسل أنا وهي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، ميرهان حسين، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.