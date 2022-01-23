هكذا احتفلت النجمة نبيلة عبيد بعيد ميلادها

هكذا احتفلت النجمة نبيلة عبيد بعيد ميلادها، احتفلت النجمة نبيلة عبيد، بعيد ميلادها، بمفردها في المنزل، وتصدرت تريند جوجل في الساعات الماضية.

نبيلة عبيد تنشر صورتها في عيد ميلادها

ونشرت نبيلة عبيد صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صور توضح احتفالها بعيد ميلادها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد في تجمعات، منعا لانتشار فيروس كورونا.

ونشرت نبيلة عبيد، صورتها مع تورته عيد ميلادها، والتورتة على شكل عين وكف "خمسة وخميسة" باللون الأزرق.

نبيلة عبيد تعلق على صورة عيد ميلادها

وعلقت نبيلة عبيد على الصورة: "منها لله كورونا وأخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء.. أنا والتورتة لوحدينا.. كل سنة وأنتم طيبين".

نبيلة عبيد وسبب اختيار تورتة خمسة وخميسة

وكشفت نبيلة عبيد عن سر اختيارها لهذه التورتة تحديدا، قائلة "هذه التورتة من آخر احتفال وكانت هدية من جارتي وأختي وحبيبتي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.. واليوم أنا بطلب منكم صادق الدعوات بالرحمة لروحها ولكل حبايبنا اللي غابوا عنا، بحبكم".

نبيلة عبيد تلتزم بالإجراءات الاحترازية

وامتنعت الفنانة نبيلة عبيد عن إقامة حفل عيد ميلادها هذا العام، اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

فضلت نبيلة عبيد عدم إقامة عيد ميلاد هذا العام حفاظا على سلامة الجميع، مشيرة إلى أنها تلتزم المنزل منذ بداية الجائحة.