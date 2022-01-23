كريستال بالاس ضد ليفربول.. ملخص المباراة والنتيجة النهائية

تصدر كريستال بالاس ضد ليفربول تريند جوجل، بعدما حقق الريدز فوزا كبيرا على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة (3-1)، في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم، الأحد، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري.

ملخص مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول

وعن ملخص مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، سجل فيرجيل فان دايك الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

وأحرز أليكس أوكسليد تشامبرلين الهدف الثاني لفريق لفربول في الدقيقة 32 في شباك كريستال بالاس، من عمر المباراة.

ومن جهته، استحوذ اللاعب أودسون إدوارد ليسجل الفارق بتسجيل هدف فريق كريستال بالاس في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 89 من عمر اللقاء، اختتم فابينيو ثلاثية ليفربول في شباك مضيفه كريستال بالاس عن طريق ركلة جزاء.

ترتيب لفربول وكريستال بالاس

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي علما بأن الريدز خاض مباراة أقل، بينما يتواجد كريستال بالاس المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.

محمد صلاح يغيب عن مشاركة ليفربول اليوم

وغاب عن المشاركة مع فريق ليفربول النجم المصرى محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، لمشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة في الكاميرون.