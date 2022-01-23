بعد فوز ليفربول.. ننشر جدول ترتيب الدوري الانجليزي

تصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي تريند جوجل، بعد فوز ليفربول، على نظيره كريستال بالاس بنتيجة (3-1)، حيث حصل الريدز على ثلاث نقاط في غياب محمد صلاح وساديو ماني.

وننشر جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول على نظيره كريستال بالاس، وتعادل ليستر سيتي مع برايتون (1-1-)،وسجل تشيلسي هدفين دون رد أمم توتنهام، ضمن منافسات الجولة 23 بالبريميرلج.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في النقاط التالية، جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات اليوم الأحد الموافق 23-1-2022.

1 مانشستر سيتي عدد النقاط: 57

2 ليفربول عدد النقاط: 48

3 تشيلسي عدد النقاط: 47

4 مانشستر يونايتد عدد النقاط: 38

5 وست هام يونايتد عدد النقاط: 37

6 أرسنال عدد النقاط: 36

7 توتنهام هوتسبير عدد النقاط: 36

8 ولفرهامبتون عدد النقاط: 34

9 برايتون عدد النقاط: 30

10 ليستر سيتي عدد النقاط: 26

11 أستون فيلا عدد النقاط: 26

12 ساوثهامبتون عدد النقاط: 25

13 كريستال بالاس عدد النقاط: 24

14 برينتفورد عدد النقاط: 23

15 ليدز يونايتد عدد النقاط: 22

16 إيفرتون عدد النقاط: 19

17 نوويتش سيتي عدد النقاط: 16

18 نيوكاسل يونايتد عدد النقاط: 15

19 واتفورد عدد النقاط: 14

20 بيرنلي عدد النقاط: 12

وتصدر كريستال بالاس ضد ليفربول تريند جوجل، بعدما حقق الريدز فوزا كبيرا على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة (3-1)، في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم، الأحد، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري.

ملخص مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول

وعن ملخص مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، سجل فيرجيل فان دايك الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

وأحرز أليكس أوكسليد تشامبرلين الهدف الثاني لفريق لفربول في الدقيقة 32 في شباك كريستال بالاس، من عمر المباراة.

ومن جهته، استحوذ اللاعب أودسون إدوارد ليسجل الفارق بتسجيل هدف فريق كريستال بالاس في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 89 من عمر اللقاء، اختتم فابينيو ثلاثية ليفربول في شباك مضيفه كريستال بالاس عن طريق ركلة جزاء.

ترتيب لفربول وكريستال بالاس

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي علما بأن الريدز خاض مباراة أقل، بينما يتواجد كريستال بالاس المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.