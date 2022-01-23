ألمانيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو للساعة اعتبارًا من أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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وفقًا لمسودة قانون اطلعت عليها رويترز، يمضي المستشار أولاف شولتز ورفاقه الديمقراطيون الاشتراكيون قدما في أحد مفاتيحهم وعود انتخابية برفع الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 12 يورو أي 13.62 دولارًا  للساعة اعتبارًا من أكتوبر.

حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للأجور في ألمانيا 9.82 يورو في الساعة، والذي سيرتفع إلى 10.45 يورو للساعة من يوليو.

وحسب مشروع القانون، سوف يستفيد 6.2 مليون عامل من زيادة الأجور، وسيكلف أرباب العمل 1.63 مليار يورو.

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