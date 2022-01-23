ارتفاع امتثال "أوبك+" لخفض الإنتاج إلى 122% في ديسمبر



قال مصدران من مجموعة أوبك + لرويترز إن التزام المجموعة باتفاق خفض إنتاج النفط زاد إلى نحو 122 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، وهو مستوى أعلى من نظيره في نوفمبر تشرين الثاني الذي بلغ 117%.

وأشار المصدران إلى أن بعض الدول الأعضاء ما زالت تجد صعوبة في زيادة إنتاجها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن المجموعة فوّتت أهدافها الإنتاجية بواقع 790 ألف برميل يوميا في ديسمبر، في وقت وجدت فيه بعض الدول المنتجة في غرب إفريقيا مثل نيجيريا وأنجولا صعوبات في زيادة الإنتاج.

وقال المصدران إن نسبة امتثال دول منظمة "أوبك" بلغت 127% في ديسمبر كانون الأول، بينما حقق المنتجون من خارج أوبك امتثالا بنسبة 114%.