حصاد الـ "توك شو".. السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة.. والكشف مفاجأة بشأن الحاصلين على لقاح كورونا

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، كشف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الدعم الصحي للأفارقة، واحتفالية عيد الشرطة الـ70، فضلًا عن حالة الطقس على مدار الأسبوع.

وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

نشر صور إعلامية على مواقع فاضحة

كشفت الإعلامية آلاء عبدالعزيز، تفاصيل تعرضها لابتزاز إلكتروني، قائلة إنها فوجئت باتصالات من أرقام مجهولة تريد التعرف عليها بدعوى أن رقمها موجود على أحد المواقع المخلة.

وقالت "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إنها أخبرت أهلها واقترحوا عليها أن تتخلص من خطها، معلقة: "لم أتخلص من خطي ومش هسيبه غير لما أرجع خطي"، كاشفة أنها خلعت زوجها منذ فترة وأرسل لها رسائل يهددها بأنه سينشر صورها، مضيفة أنها تواصلت مع مباحث الإنترنت وأخبرتهم، معلقة: "مفيش غير ستات في مباحث الإنترنت.. مش أقل من 200 حالة في اليوم"، لافتة إلى أنها اتهمت زوجها السابق بنشر صور لها على مواقع مخلة.

مفاجأة بشأن الحاصلين على لقاح كورونا

بينما شهد قطاع الصحة العديد من الأنباء، أهمها إن النسخة الأصلية من فيروس كورونا تعرضت لأكثر من تحور، وأن متحور أوميكرون أخف وطأة من المتحورات السابقة، ولكنه سريع الانتشار، وذلك وفق ما قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة.

وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الدراسات أثبتت أن المطعمين هم الأقل تأثرا بفيروس بصفة عامة، ومتحور أوميكرون بصفة خاصة، لافتا إلى أنه كلما تم تطعيم عدد أكبر من المواطنين يكون الوضع أكثر استقرارا.

وأضاف أن مصر حالة فريدة في متابعة الوضع الوبائي، وهناك لجنة علمية تتابع الوضع وكافة القرارات لها حساب من ميزان من الذهب، حيث لم تتجه مصر للإغلاق الكلي، ومع ذلك تحافظ على صحة المواطن، ونستفيد من تجارب الدول، لافتًا إلى أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن، ونسبة الزيادة ليست كبيرة، وليس هناك ضغط على المستشفيات.

الدعم الصحي للأفارقة

وبشأن الدعم الصحي للأفارقة، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مؤتمر الشراكة المصرية الأفريقية يعد حدث دولي هام، ويعبر بشكل واضح عن الدعم المصري للأفارقة.

وأشار "السبكي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "تن"، مساء الأحد، إلى أن المؤتمر عقد بحضور 25 سفيرا من دول أفريقية، لافتا إلى أن هناك توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأفارقة فيما يتعلق بنقل التجربة المصرية الناجحة في الرعاية الصحية الشاملة كأحد مخرجات مؤتمر شباب العالم، مؤكدًا أن أعضاء هيئة الرعاية الصحية سعداء باستقبال الأفارقة لتلقي العلاج في مختف التخصصات الصحية، مشددا على أن البنية التحتية بالمستشفيات تطورت كثيرا.

تكريم شهداء الوطن من رجال الشرطة

على صعيد آخر، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات عيد الشرطة الـ70، أسر شهداء الوطن من رجال الشرطة.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "العهد" خلال فعاليات عيد الشرطة الـ70، يستعرض عدد من بطولات رجال الشرطة، حيث استهلت فعاليات احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ70، بآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ هاني الحسيني.

هدية تذكارية لـ "السيسي"

في السياق ذاته، قدم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات عيد الشرطة الـ 70، تقديرا وعرفانا لقائد أنجز لمصر قاعدة راسخة في التنمية والازدهار.

كما سلطت برامج التوك شو الضوء على حالة الطقس، ودرجات الحرارة، التي مازالت منخفضة، حيث تستمر درجات الحرارة في انخفاضها حتى نهاية الأسبوع، بحس ما قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن البلاد مازالت تقع تحت تأثير كتلة هوائية قادمة من جنوب وشرق أوروبا، فضلا عن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا،، مضيفة أنه يسود طقس بارد نهارا، وشديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، والذي يصل إلى حد الصقيع على بعض المناطق، مع إمكانية تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، فضلا عن وجود نشاط رياح سيزيد شعورنا بانخفاض درجات الحرارة.