محافظ الدقهلية يكلف بسرعة بالتعامل الفوري مع حالة تشرد مسن بالمنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة التدخل للتعامل الفوري مع إحدي حالات التشرد لمسن تواجد باحد شوارع بالمنصورة وتم نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إنه تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية علي الفور تحرك فريق التدخل السريع بالمديرية للتعامل مع الحالة وتم بحثها لتقديم أوجه المساعدة اللازمة لها واشار إنه ا حالة لمسن ألقاه ابناؤه بالشارع وتم علي الفور التعامل مع الحالة ونقلها لدار بداية جديدة للإيواء بالمنصورة..

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ومن جانبه أكد " مختار" على ضرورة تكثيف الحملات الدورية من قبل التضامن الإجتماعي للقضاء على ظاهرة التشرد بمراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة وذلك للعمل المستمر والجاد على مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية والعمل علي توفير الحياة الكريمة لهذه الحالات من خلال دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي والمنتشرة بمراكز المحافظة مؤكدا على ضرورة دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني والجمعيات

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وأضاف ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتوفير حياة كريمة له، وفي إطار تكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية