بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا

الفجر الفني
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومحبيها، أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة مرتدية فستان مكشوف باللون البيج مفتوح من الساقين، واعتمدت على مكياج جرئ أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها 
 

يذكر أن آخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

 

آخر أعمال هيفاء وهبي هيفاء وهبى منوعات
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