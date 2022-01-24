ارتفاع الطلب على الطاقة في دبي بنحو 10% خلال 2021



أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع الطلب على الطاقة في إمارة دبي خلال عام 2021 بنسبة10 % مقارنة بعام 2020؛ حيث بلغ الطلب على الطاقة العام الماضي 50،202 جيجاوات ساعة مقارنة مع 45،712 جيجاوات ساعة في عام 2020.

وقال الطاير: "سنواصل العمل على زيادة القدرة الإنتاجية من الكهرباء والمياه ورفع قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع بما يواكب الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، مع توفير هامش احتياطي مناسب؛ وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية والتخطيط العلمي السليم"، حسب بيان صحفي.

ويشير الارتفاع في الطلب على الطاقة في دبي إلى التعافي الاقتصادي وعودة مختلف الأنشطة الحيوية؛ حيث نجحت إمارة دبي، في تطبيق تدابير احترازية قوية لضمان استمرارية الأعمال.

ولفت الطاير إلى أن القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي ارتفعت إلى 13،417 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا، مؤكدًا أن الهيئة تعد من أفضل المؤسسات الخدماتية المتميزة في العالم.

وفي 2020، نجحت الهيئة في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3%، كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 5.1%.

وأكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، خلال مايو 2021، التزام دولة الإمارات بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 في المائة وزيادة استخدام الطاقة النظيفة بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2050.

يذكر أنه أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي القمر الاصطناعي النانوي "ديوا – سات 1" في وقت سابق بالتعاون مع شركة "نانو أفيونيكس" NanoAvionics؛ لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.

وتم إطلاق "ديوا – سات 1" على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من مجمع كيب كانافيرال للإطلاق الفضائي SLC-40 في ولاية فلوريدا الأمريكية، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من مسؤولي الهيئة وشركة "نانو أفيونيكس".