موعد مباريات اليوم الاثنين 24-1-2022 في الدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا

يشهد اليوم الاثنين الموافق الـ24 من يناير 2022، قامة العديد من المباريات في مختلف المسابقات العالمية، ولعل أبرزها مواجهتي الدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباريات اليوم الاثنين

ويلاقي منتخب الكاميرون صاحب الأرض "البلد المضيف"، نظيره جزر القمر في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا، بينما بنفس الدور يلتقي غينيا وجامبيا من أجل الوصول إلى الدور الـ8.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام موعد مباريات اليوم الاثنين 24-1-2022 والقنوات الناقلة في السطور التتالية:

موعد مباريات اليوم الاثنين "غينيا وجامبيا"

يواجه منتخب غينيا نظيره الجامبي في تمام السادسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة بتوقيت المملكة السعودية.

موعد مباريات اليوم الاثنين "الكاميرون وجزر القمر"

ويلاقي منتخب الكاميرون صاحب الضيافة نظيره جزر الكاميرون، في مواجهة قوية، تنطلق بتمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الاثنين

ومن المقرر نقل مباراة غينيا وجامبيا عبر فضائيةbeIN Sports HD 1 Max في حين أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباراة الكاميرون وجزر القمر عبر قناةbeIN Sports HD 1 Ma.