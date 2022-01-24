باريس سان جيرمان يسحق ريمس برباعية في ليلة عودة ميسي

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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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اكتسح باريس سان جيرمان يوم أمس الأحد، نظيره ستاد ريمس برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الفرنسي.

 

باريس سان جيرمان

 

وسجل باريس سان جيرمان أولى أهدافه عن طريق لاعبه ماركو فيراتى في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، وأضاف سيرجيو راموس الوافد الجديد من صفوف ريال مدريد الهدف الثانى في الدقيقة 62 من زمن المباراة، مدونا أول أهدافه مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

 

باريس سان جيرمان يكتسح ريمس

 

 ودون ووت فايس  الهدف الثالث لفريق باريس سان جيرمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67، قبل أن يسجل دانيلو رابع أهداف المباراة في الدقيقة 75 من المباراة.

 

تشكيل باريس سان جيرمان

 

وبدأ باريس سان جيرمان تشكيل المباراة بكيلور نافاس في حراسة المرمى أمامه نونو مينديز، راموس، ماركينيوس وكيرير، وفي الوسط دانيلو، فيراتي، باريديس، والثلاثي الهجومي  مبابي، إيكاردي، ودي ماريا.

 

عودة ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان

 

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان وريمس عودة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي بعد تعافيه من الإصابة بكورونا، ليجلس على مقاعد البدلاء في بداية المباراة قبل أن يسجل ظهوره كبديل في الدقيقة 63 من زمن اللقاء بدلا من دى ماريا.

 

باريس سان جيرمان يتصدر 

 

وتصدر باريس سان جيرمان بع فوزه أمس على ريمس جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد ستاد ريمس في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

 

فوز باريس سان جيرمان 

 

وحقق فريق باريس سان جيرمان فوزا غاليا على نظيره بريست في الجولة الماضية، بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "حديقة الأمراء".

 

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