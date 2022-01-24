أسعار الذهب مستقرة قبل اجتماع الفدرالي
Advertisements
استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر الاثنين مع انتظار المستثمرين اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي للحصول على أدلة حول رفع أسعار الفائدة في حين أدت المخاوف بشأن التضخم والخلاف بين روسيا وأوكرانيا إلى بقاء جاذبية الذهب كملاذ آمن كما هي.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.21 دولار للأونصة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1836.80 دولار.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الفدرالي الأميركي يومي 25 و26 يناير.
في حين تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.15 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 2124.21 دولار وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1032.80 دولار.