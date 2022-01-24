القروض في قطر تسجل أعلى مستوى على الإطلاق



إرتفع إجمالي القروض الإستهلاكية لدى البنوك العاملة في قطر بنهاية شهر ديسمبر الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي إلى نحو 160.3 مليار ريال وهو الأعلى على الإطلاق.

وتمثل القروض الاستهلاكية في قطر ما نسبته 14% من إجمالي الائتمان المحلي البالغ نحو 1.15 تريليون ريال بنهاية عام 2021، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

ويستحوذ الأفراد القطريون على نحو 93% من إجمالي القروض الاستهلاكية في الدولة وتشمل القروض الشخصية والسيارات والأثاث، بينما يستحوذ غير القطريين على 7% من إجمالي الائتمان المحلي بإجمالي 12 مليار ريال، منها نحو 9 مليار ريال قروضًا شخصية.