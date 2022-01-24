بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين في الجولة الـ20 بالدوري الألماني

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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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تصدر فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الاثنين الموافق الـ24 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد فوزه على هيرتا برلين في بطولة الدوري الألماني أمس.

 

فوز بايرن ميونخ

 

وفاز بايرن ميونخ برباعية مقابل هدف وحيد على منافسه هيرتا برلين في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على الملعب الأولمبي بيرلين، ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الألماني.

 

أهداف بايرن ميونخ

 

وسجل أولى أهداف بايرن ميونخ الفرنسي كورنتين توليسو في الدقيقة 25 من الشوط الأول، وأحرز توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

 

ساني يسجل وجنابري لفريقهما بايرن ميونخ

 

ونجح لاعب بايرن ميونخ ليروي ساني في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57 ثم أحرز الهدف الرابع سيرج جنابري، بعد مرور 4 دقائق، بينما أحرز يورجن يكيلينكامب، هدف هيرنا برلين الوحيد، في الدقيقة 81.

 

بايرن ميونخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني

 

وارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 49 نقطة بعد فوزه أمس على هيرتا برلين ليتصدر ترتيب جدول الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد الأخير عند 22 نقطة، في المركز الـ13.

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