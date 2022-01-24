حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 24- 1- 2022

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، الموافق الـ24 من يناير 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة بروة شديدة تصل حد الصقيع حيث تنخفض بشكل ملحوظ وتصل إلى 2 درجة تحت الصفر في بعض المناطق مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة يسودها طقس بارد على السواحل الشمالية ويكون شديد البرودة على محافظة مطروح، بارد على كافة الانحاء نهارا، وشديد البرودة لقارص البرودة على كافة الانحاء ويصل إلى حد الصقيع على مناطق متفرقة من البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

ولفتت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة التي تشهدها البلاد وتصل للصقيع نتيجة لتعرضها لتيار هواء بارد من أوروبا، حيث تتعرض البلاد لرياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع أنحاء البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة والأجواء الباردة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تزيد من الإحساس ببرودة الطقس حيث تسود أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا تصل إلى حد الصقيع.

حالة الطقس ودرجات الحرارة والصقيع

وبيَنت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد وجود موجة من الطقس البارد والصقيع تستمر لنهاية الأسبوع الجارى حيث تنخفض درجات الحرارة وتصل إلى 5 تحت الصفر في بعض المناطق في ذروة البرودة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار

وتوقعت الهيئة في بيانها أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة فرصا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال سيناء بنسبة 60%، قد تمتد خفيفة متفرقة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وسانت كاترين.

حالة الطقس ودرجات الحرارة ودرجات الحرارة اليوم الإثنين

المدينة الصغري العظمي

القاهرة 6 15

العاصمة الادارية 5 11

القليوبية 6 15

العبور 5 14

الجيزة 6 15

6اكتوبر 4 13

السلوم 5 12

مطروح 9 13

العلمين 8 13

واحة سيوة 6 12

الاسكندرية 10 11

البحيرة 8 12

رشيد 9 13

كفرالشيخ 8 13

برج البرلس 10 13

دمياط 9 13

بورسعيد 9 12

العريش 8 12

رفح 8 12

الدقهلية 7 14

المنزلة 8 14

الغربية 8 14

الشرقية 6 15

العاشر من رمضان. 4 13

المنوفية 6 15

الاسماعيلية 6 15

القنطرة غرب 6 14

السويس 6 15

سانت كاترين -2 8

شرم الشيخ 13 18

الطور 11 17

راس سدر 10 14

ابو زنيمة 11 15

ابو رديس 11 15

بنى سويف 7 16

المنيا 6 16

اسيوط 5 17

سوهاج 7 18

قنا 7 18

الاقصر 7 19

ادفو 7 19

اسوان 7 19