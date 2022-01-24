"التخطيط" 1.3 مليار جنيه اعتمادات جديدة لمشروعات وزارة الثقافة



استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهداف الرئيسة لخطة عام 21/2022فيما يخص قطاع الخدمات الثقافية.



وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الرؤية الاستراتيجية للثقافة تتمثل في تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع تكون دافعة للنمو والتقدم، تفتح أمام المواطن المصري آفاقًا واسعة لتلقي العلم واكتساب المعرفة، والإدراك الواعي لتاريخه وتراثه الحضاري، وللقدرة على الاختيار الحر، وقبول الرأي والرأي الآخر.



وتابعت السعيد أنه في إطار تلك الرؤية الاستراتيجية، فإن جهود التنمية الثقافية تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية، فضلًا عن الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بصورة مبتكرة اعتمادًا على تنمية المواهب وقدرات المبدعين، مضيفه ذلك إلى جانب التوسع في الأنشطة الثقافية ونشرها بما يحقق لمصر الريادة على الخريطة الثقافية العالمية وتعزز قوتها الناعمة.



وأشارت السعيد إلى أهم المشروعات المستهدفة للقطاع بخطة عام 21/2022موضحة أن الخطة الاستثمارية تتضمن عشرين مشروعًا رئيسيًا موزعة على الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة باعتمادات إجمالية قدرها نحو 1.3 مليار جنيه.



وحول الأهداف الرئيسة لخطة عام 21/2022في مجال الخدمات الثقافية أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرٍ لها أبرزها والتي تضمنت تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري وتعظيم دور المؤسسات الثقافية، وحماية التراث وتوثيقه، إضافة إلى دعم الإنتاج الثقافي في المجالات كافة لتكن الصناعات الثقافية مصدرًا للقوة الناعمة، وتقليص الفجوة الرقمية وزيادة الاعتماد على مصادر الإنترنت المفتوحة في ظل توجه الدولة لرقمنة جميع المحتويات.



كما تضمنت أبرز الأهداف الرئيسية وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمكين الفئات الاجتماعية كافة من الوصول للمعرفة واكتسابها، من خلال التوسع في قصور الثقافة والمكتبات الثقافية المختلفة خاصة في المناطق النائية والمهمشة، بالإضافة إلى الانفتاح على العالم لاكتساب المعارف، والتوسع في نشاط الترجمة وطبع الكتب المختلفة بجميع اللغات، وتنمية قدرات المترجمين لفتح نوافذ المعرفة أمام القارئ المصري في كافة المجالات ولغاتها، مع الاهتمام بتحسين ثقافة وتوعية الطفل لتنمية المهارات والمواهب، مع التوسع في إنشاء بيوت الطفل بالمحافظات.



وفيما يخص مستهدفات خطة إتاحة الخدمات الثقافية لعام 21/2022فقد أوضح تقرير وزارة التخطيط أن الخطة تتضمن إنشاء وتطوير 20 قصر ثقافة في 15 محافظة تتمثل قي محافظات أسوان، مطروح، قنا، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، المنيا، البحيرة، دمياط، البحر الأحمر، المنوفية، القليوبية، سوهاج، الفيوم، الغربية، فضلًا عن إنشاء وتطوير 8مسارح ثقافية في محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وبني سويف، وإنشاء 9مكتبات عامة في محافظات القاهرة وأسوان وقنا، مع إنشاء وتطوير 11 بيت ثقافة في محافظات الجيزة والبحيرة والدقهلية وأسوان وأسيوط وكفر الشيخ، وبني سويف وقنا، إلى جانب تطوير ثلاثة متاحف في محافظة القاهرة (سراي الجزيرة، قصر الفنون، نجيب محفوظ).



كما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى إنجازات قطاع الخدمات الثقافية خلال الفترة من يوليو 2018وحتى يونيو 2020حيث تم تنفيذ عددًا من البرامج الفرعية التي تستهدف ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، لتشمل برامج تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، وتطوير المؤسسات الثقافية، وبرامج نبذ التطرف، وتنمية ودعم الموهوبين والمبدعين، وتحقيق الريادة الثقافية، وحماية وتعزيز الثراث الثقافي.