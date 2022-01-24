بلغ الإيطالي يانيك سينر، دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لأول مرة في مسيرته، بفوز مقنع على الأسترالي أليكس دي مينو، اليوم الإثنين.

سينر يبلغ دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس



واجه سينر، الذي بلغ أيضًا دور الثمانية في مشاركته الأولى في فرنسا المفتوحة 2020، مقاومة كبيرة في المجموعة الأولى الصعبة، قبل أن يفوز في النهاية 7-6 و6-3 و6-4، بعد ساعتين و35 دقيقة من اللعب.



وسيلتقي المصنف 11 مع الفائز من المواجهة بين اليوناني ستيفانوس تيتيباس، والأمريكي تايلور فريتز.