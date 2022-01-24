السعودية تتسلم رئاسة مركز التحكيم التجاري الخليجي



تسلمت السعودية رئاسة مركز التحكيم التجاري لدول الخليج بعد الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة المركز (عبر الاتصال المرئي) والذي انعقد في ديسمبر 2021 الماضي وتأتي انتقال الرئاسة إلى المستشار فهد العمري ممثل المملكة في المركز وفقا لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون وعليه تتسلم السعودية الرئاسة بعد البحرين بناء على الترتيب المتبع بذلك.

وعقد اجتماع مجلس الإدارة في ديسمبر برئاسة رئيس مجلس الإدارة سامي زينل ممثل البحرين والمستشار فهد العمري ممثل السعودية ومحمد المهيري ممثل الإمارات والدكتور محمد الانصاري ممثل الكويت والدكتور الشيخ ثاني بن علي ممثل قطر وعلي الكاسبي ممثل عمان وبحضور طارق الشميمري الأمين العام للمركز.

وأشار فهد العمري الأمين العام إلى أن ممثل السعودية في المركز المستشار يُعتبر من أبرز رجال القانون في السعودية ويشغل فهد العمري منصب قيادي في اتحاد الغرف السعودية فهو مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بالاتحاد كما إنه نائب رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية كما شغل سابقا منصب نائب رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وقد شارك في دراسة العديد من مشاريع الأنظمة الإقتصادية.

وأشاد سامي زينل ممثل الفترة السابقة بما أنجزه المجلس خلال السنة المنصرمة والجهود المبذولة من موظفي الأمانة العامة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمركز. مشيرا لانتقال رئاسة مجلس إدارة المركز رسميا إلى السعودية ومنصب نائب الرئيس إلى علي الكاسبي ممثل عمان وفقا لما هو معمول بإستلام المناصب وفقا للترتيب المتبع.