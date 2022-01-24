تقرير: رفع أسعار الفائدة الفيدرالية سيؤدي إلى تفاقم الديون العالمية



قال تقرير حديث إن زيادة أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الديون العالمية، خاصة في البلدان النامية.



وأوضح التقرير الصادر عن حملة ديون اليوبيل غير الربحية في بريطانيا أن ديون البلدان النامية ارتفعت بنسبة 120 في المائة بين عامي 2010 و2021، وهي حاليا في أعلى مستوياتها منذ عام 2001، كما زاد متوسط نسبة الإيرادات الحكومية الموجهة نحو مدفوعات الديون الخارجية من 6.8 في المائة في 2010 إلى 14.3 في المائة في 2021.



وأشار التقرير إلى أن الزيادة الحادة في مدفوعات الديون تعرقل التعافي الاقتصادي للبلدان من الوباء، وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والعالمية في 2022 إلى تفاقم المشكلة بالنسبة للعديد من البلدان ذات الدخل المنخفض.



وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، حسب "سي إن بي سي" إن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية يمكن أن يعقد التعافي الضعيف في بعض البلدان، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ستؤدي إلى ارتفاع العملة الأمريكية، فبالتالي قد يجعل الأمر أكثر كلفة بالنسبة للبلدان للوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار.



يذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تجتمع هذا الأسبوع لتحديد مسار تشديد السياسة النقدية لأنها تتطلع إلى احتواء التضخم المرتفع. ويتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات عن أدنى مستوياتها في عام 2022.