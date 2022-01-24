سعر الذهب اليوم الاثنين 23-1-2022 في مصر

منوعات
سعر الذهب
سعر الذهب
Advertisements

يعتبر سعر الذهب من الموضوعات التي تشهد بحثا كبيرا عليها، إذ أن هذا المعدن الثمين يخل في العديد من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث يمكن التهادي به وادخاره كما أنه "شبكة" مقدمة للمقبلات على الزواج.

 

سعر الذهب

 

وسجل سعر الذهب اسقرار اليوم الاثنين الموافق الـ24 من يناير 2022، في جمهورية مصر العربية وعالميا، مع بدء التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية.

 

سعر الذهب خلال التعاملات

 

ووصل سعر الذهب مع بدء التعاملات ولا سيما عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي إلى 802 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس الأحد، دون احتساب المصنعية.

 

وترصد بوابة "الفجر" سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بالسطور التالية:

 

سعر الذهب عيار 24

 

يعتبر سعر الذهب عيار 24 هو الأعلى سعرا بين مختلف الأعيرة، إذ سجل 916 جنيها، ولا سيما أنه الأكثر جودة.

 

سعر الذهب عيار 21 

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 802 جنيه خلال تعاملات اليوم، وهو العيار المنتشر بشكل كبير في جمهورية مصر العربية.

 

سعر الذهب عيار 18 

 

واستقر سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات اليوم، عند الـ685 جنيها، وهو العيار الأكثر مبيعا بالوجه البحري.

 

سعر الجنيه الذهب والأوقية

 

سجل سعر الجنيه الذهب، في مصر 6424 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد، كما بلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28114 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الاثنين سعر الذهب اليوم الاثنين سعر الذهب النهاردة سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

دون تشفير|| قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الكاميرون وجزر القمر اليوم الأثنين

بيان عاجل من الحكومة بشأن تراجع المساحة المنزرعة من القمح

وفاة ابنة الشاعر أحمد فؤاد نجم

عاجل.. تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

عاجل.. قرار جديد من الخطيب حول مفاوضات تجديد موسمياني

مقتل سوداني على يد آخر بسبب معاكسة فتاة في المنيرة

ثبت الآن || تردد القنوات الفتوحة الناقلة لمباراة الكاميرون وجزر القمر في كأس أمم إفريقيا