سعر الذهب اليوم الاثنين 23-1-2022 في مصر

يعتبر سعر الذهب من الموضوعات التي تشهد بحثا كبيرا عليها، إذ أن هذا المعدن الثمين يخل في العديد من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث يمكن التهادي به وادخاره كما أنه "شبكة" مقدمة للمقبلات على الزواج.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب اسقرار اليوم الاثنين الموافق الـ24 من يناير 2022، في جمهورية مصر العربية وعالميا، مع بدء التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية.

سعر الذهب خلال التعاملات

ووصل سعر الذهب مع بدء التعاملات ولا سيما عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي إلى 802 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس الأحد، دون احتساب المصنعية.

وترصد بوابة "الفجر" سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بالسطور التالية:

سعر الذهب عيار 24

يعتبر سعر الذهب عيار 24 هو الأعلى سعرا بين مختلف الأعيرة، إذ سجل 916 جنيها، ولا سيما أنه الأكثر جودة.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 802 جنيه خلال تعاملات اليوم، وهو العيار المنتشر بشكل كبير في جمهورية مصر العربية.

سعر الذهب عيار 18

واستقر سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات اليوم، عند الـ685 جنيها، وهو العيار الأكثر مبيعا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

سجل سعر الجنيه الذهب، في مصر 6424 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد، كما بلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28114 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.