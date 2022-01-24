تكليف علاء البطل برئاسة الهيئة المصرية العامة للبترول



أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف الجيولوجي علاء عبدالفتاح قاسم البطل - رئيسًا تنفيذيًا للهيئة المصرية العامة للبترول إعتبارًا من 26 يناير 2022 وذلك لبلوغ المهندس عابد عز الرجال السن القانوني للإحالة إلى المعاش.





كما أصدر المهندس طارق الملا قرارًا بتكليف د.م / نائل عبدالرحمن محمد درويش - رئيسًا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول إعتبارًا من 26 يناير 2022. - رئيس المجلس الإدارة



وأصدرالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف الكيمائي / محمد عمر إبراهيم بركات - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات ( إبروم ) إعتبارًا من 26 يناير 2022.

