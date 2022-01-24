تكليف علاء البطل برئاسة الهيئة المصرية العامة للبترول

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أصدر المهندس  طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف  الجيولوجي علاء عبدالفتاح قاسم البطل - رئيسًا تنفيذيًا للهيئة المصرية العامة للبترول إعتبارًا من 26 يناير 2022 وذلك لبلوغ  المهندس  عابد عز الرجال  السن القانوني للإحالة إلى المعاش. 


كما أصدر المهندس طارق الملا  قرارًا بتكليف د.م / نائل عبدالرحمن محمد درويش - رئيسًا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول إعتبارًا من 26 يناير 2022. - رئيس المجلس الإدارة 

وأصدرالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  قرارًا بتكليف  الكيمائي / محمد عمر إبراهيم بركات - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات ( إبروم ) إعتبارًا من 26 يناير 2022.
 

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