البتكوين تهوي إلى أدنى مستوى في 6 أشهر



تراجعت عملة البتكوين نحو 9 في المائة اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ 6 أشهر حيث تسببت مخاوف من شن روسيا هجوما على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع الأصول عالية المخاطر بوتيرة سريعة حول العالم.

وانخفضت البتكوين أكبر العملات المشفرة 8.8 في المائة إلى 33،058 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ 23 يوليو لتتكبد خسائر تتجاوز 50 في المائة منذ هبوطها من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد إنها أصدرت أوامر بمغادرة أفراد عائلات العاملين في سفارتها بأوكرانيا في واحدة من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن المسؤولين الأمريكيين يستعدون لتحرك روسي عدائي في المنطقة.

وأدت المخاوف من نشوب صراع إلى هبوط الأسهم في جميع أنحاء العالم بينما صعدت قيمة الدولار وأسعار النفط.

كما تراجعت العملات المشفرة الأصغر التي عادة ما ترتفع وتنخفض مع البتكوين. وهبطت عملة إيثر ثاني أكبر العملات المشفرة 13 في المائة إلى 2202 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 27 يوليو. وانخفضت بينانس كوين وهي رابع أكبر عملة رقمية 12 في المائة.

وتراجعت شركات تعدين العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدةريوت بلوكتشين وماراثون ديجيتال وبت ديجيتال بين 7.3 في المائة و12 في المائة في تداولات ما قبل فتح السوق في حين انخفضت أسهم كوينبيس جلوبال التي تدير بورصة للعملات الرقمية 7.8 في المائة.

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