مختار العبيدي يكتب: أخلاق القرية

أخلاق القرية ذلك المصطلح الشهير الذي كنا وما زلنا نتغنى به حتى أنني لا أجد الفرصة سانحة أمامي إلا وتحدثت بكل فخر عن كوني أحد أبناء القرية المصرية البسيطة التي تربينا في كنفها واكتسبنا قيمنا وعاداتنا الطيبة منها، فكان أبي رحمة الله عليه ذلك الرجل الأمي المثقف جدا الذي يتابع نشرات الأخبار المتابعة ويعرف أخبار العالم من خلال شاشة تلفازنا المتواضع آنذاك.

أذكر حين كان يجلس إلى صديقة عمي عبد الستار ليتحدثا عن أحوال العالم بما في ذلك أمريكا كنت صغيرا حينها لكني مازلت أتذكر بعض أطراف ذلك الحديث، كانت الحياة بسيطة والنفوس سوية متصالحة رغم أن الأحوال المعيشية لأغلب الناس لم تكن على أفضل حال لكنهم كانوا مترابطون فيما بينهم،فلم أذكر يوما أن تحدث أبي أمامنا عن أحد من أقاربه أو جيرانه بسوء أبدا ولم يزرع في نفوسنا شرا لأحد، حتى أنه كان دائما ما يترك من حقه كثيرا قائلا إن ما عند الله لا يضيع.

وكنت وأبناء جيلي وأفخر أنني ما زلت أحتفظ بهذا السلوك حتى الآن نحمل احترامًا كبيرا للكبار والجيران والأساتذة فلن يذهب من ذاكرتي أبدا ذلك الموقف حينما مر ذات يوم أستاذا لي من قريتنا وكنت أجلس مع الأطفال أمام بيتنا فحين رأيته قادما من بعيد خبئت نفسي بينهم كي لا يراني وأنا أعبث لم أكن أود أن يراني في موضع غير جدير بالاحترام هذا كان تفكيري حينها.

القرية المصرية معروفة بالكرم والتلاحم والود بين أهلها في الضراء قبل السراء فحين كان يموت أحد أهلها تقفل شاشات التلفاز أو تفتح فقط علي قنوات القرآن الجميع يقفون إلى جوار أهل الميت يمدون يد العون والمساندة، ففي القرية يوقر الكبير وتُسمع كلمته وكأنها سيف يقطع الرقاب، فماذا نحن فاعلون الآن؟.

مما يميز أهل القرية أنهم يوقرون العلماء ويقدرون العلم فمنها تخرج الكبير من العلماء الأفذاذ الذين ملئوا الدنيا علما ونورا..أراكم الآن تتساءلون وأنا معكم أين ذهبت أخلاق القرية؟

العالم تغير بشكل مفزع والعولمة دخلت كل بيت والتكنولوجيا تدفقت بشكل لا نظام فيه أو هكذا هم أرادوا إلا يكون هناك نظام.. إن النظام القيمي والأخلاقي يعد أحد أهم المقومات التي تبني على أساسها المجتمعات فالعلم والدين لا يمكنهما الاستغناء عن الأخلاق أنها روح كل شيء فإننا رأينا ماذا حدث حينما تخلي العلم عن إنسانيته وأصبحت البرجماتية هي المسيطرة على عقول العلماء وأطلق العنان للعقل دون قيود، أقحمنا أنفسنا في خضم خراب لا نقوي عليه فكما كتبت مرارا أكتب الآن مرة أخرى أن الأزمة الراهنة التي نعيشها الآن جراء انتشار كوفيد ١٩ اللعين هي أزمة أخلاق علمية قد تكون مقصودة لأبعاد واعتبارات أخري سياسية أو اقتصادية.

وقياسا على ذلك تدهورت الفنون والثقافة وأصبحت تقدم نماذج يندي لها الجبين لتكون قدوة للنشء وباتت تقدم المشاهد المخلة والألفاظ النابية والأغاني الهابطة على أنها أمرا مقبولا يواكب الموضة ولغة العصر، لقد تركنا أنفسنا فريسة سهلة لذلك الغزو الفكري حتى باتت الأجيال لا تقوى حتى على خدمة نفسها ومن ثم وطنها.

نحن أمام تحد شرس أمام حملة فكرية ونفسية لا هوادة فيها تهدف للتخريب والتشويش وامتلاك زمام الوطن من خلال تدمير أفكار أبنائه وطمس هويتهم وثقافتهم الأصيلة.

إن ما يميز الشعوب هو أن يكون لها طابعها الخاص وهويتها التاريخية واعتزازها بثقافتها وانتمائها دون إنكار ذلك على الشعوب الأخرى فنحن يجب أن ننفتح على الآخر ونتعلم منهم ونأخذ بعضا من أفكارهم شريطة ألا تتعارض مع القيم والمبادئ والأخلاق الأساسية لنا كمجتمع، فالمجتمعات التي تخلت عن هويتها ذابت وأصبحت مثل غساء سيل لا فائدة ولا روح فيه.

وما أود قوله أننا في حاجة لأن نعود.. نعود نوقر كبارنا ونرحم صغارنا ونولي أهل العلم قدرهم ونعطيهم حقهم وأن يكونوا أهل الصدارة والريادة.. نعود لنحيي قيمنا لنتراحم ونتكاتف من جديد لنترك ما نشأ في نفوسنا من كبر وليزور الجار جراحة وليعود الطبق الدوار من جديد يلف بين بيوت القرية فوالله ما زلت أذكر حينما كنا نعد طعاما كان يأكل منه كل جيراننا والعكس تماما كان يحدث حينها كان يعم الخير والسلام والطمأنينة في قلوب الجميع.

ليتنا نعود ونفتش عن أخلاق القرية.