وزير الزراعة يبحث مع قيادات الإصلاح الزراعي رفع كفاءة الأصول ومشروعات تحديث الري وتحصيل المديونيات



عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مديري مديريات الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية بحضور د حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.



القصير أكد خلال الاجتماع على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاسراع في تنفيذ منظومة تحديث الري والنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات باستخدام أساليب الري الحديث في محافظات الصعيد التي تشتهر بزراعة القصب.



كما شدد الوزير على ضرورة تحصيل مستحقات الإصلاح الزراعي لدى الغير

وكذلك متابعة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.



وأكد وزير الزراعة أيضا على تكليفات القيادة السياسية بحماية الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات عليها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

القصير شدد أيضا على ضرورة متابعة منظومة توزيع الأسمدة وتسهيل إجراءات صرفها للمزراعين مع الإسراع في الانتهاء من تسليم الكارت الذكي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطوير الجمعيات الزراعية التابعة للاصلاح الزراعي ورفع كفاءة مبانيها حتى تكون لائقة بتقديم الخدمات للفلاحين مؤكدًا على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية وتوصيل الإرشادات الفنية للمزارعين مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة حالة المحاصيل وحل المشكلات على أرض الواقع