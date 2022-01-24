ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و615 شاحنة، بينما بلغت الحاويات الواردة 486 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 3 آلاف و290 حاوية مكافئة.

وأفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الاثنين - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2484 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا وطنطا; ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142 ألفا و72 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 158 ألفا و197 طنا.

وأوضح المركز أن الصادرات بلغت 7 آلاف و494 طنا; شملت 1400 طن فوسفات و780 طن نترات أمونيوم، و4 آلاف و349 طن ملح، و965 طن يوريا، كما بلغت الواردات 69 ألفا و149 طنا، تضمنت 39.2 ألف طن ذرة، و730 طن خشب زان، و12 ألفا و387 طن حديد، و1.6 ألف طن كالسيوم فلوريد، و5 آلاف و881 طن قمح، و7 آلاف و905 أطنان ابلاكاش، و5 آلاف و267 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1446 طنا.

وأشار إلى إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 781 حاوية مكافئة; تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، فواكه، يتم تصديرها إلى كل من: الإمارات، السعودية، الأردن، أمريكا، سلوفينيا، إيطاليا، الصين، إنجلترا، كرواتيا، الهند، هولندا، مالطا، هولندا، فرنسا، إندونيسيا، سريلانكا، بلجيكا، وسنغافورة.