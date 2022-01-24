موانئ البحر الأحمر تتداول 1264 طن بضائع عامة ومتنوعة

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1264 طن بضائع عامة ومتنوعة و253 شاحنة.

وذكرت الهيئة أن حركة الصادرات بلغت 1264 طن بضائع عامة ومتنوعة، و253 شاحنة، و9 سيارات ملاكي، وتتواجد 9 سفن علي أرصفة الموانئ.

وأوضحت أن "السفينة (بوسيدن إكسبريس) غادرت ميناء سفاجا بحمولة 109 شاحنات وسيارتين ملاكي، والسفينة (أمل) بحمولة 89 شاحنة و6 سيارات ملاكي، كما غادر ميناء نويبع السفينة (عمان) والسفينة (بريدج); حيث تم تصدير 55 شاحنة بحمولة 1264 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي".