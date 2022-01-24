ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسبوع الثالث من يناير

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الثالث من شهر يناير كانون الثاني الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.


وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، فإن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 830 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 798.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9 بالمئة، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرًا بلغ 849.4 دولار للطن مقابل 818 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8 بالمئة.


وارتفع سعر الديزل من 725.5 دولار للطن إلى 759.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 769.6 دولار للطن إلى 802.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 456.1 دولار للطن إلى 483.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمئة.


وبالمقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني إلى 717.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول الماضي، والذي بلغ 761.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5.7 بالمئة، حسب البيانات.


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرًا بلغ 89.5 دولار للبرميل مقابل 85.3 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

عاجل.. حقيقة اقتراب الأهلي من التعاقد مع نجم الإسماعيلي

عاجل.. عرض سعودي مغري لخطف طارق حامد من الزمالك

عاجل.. حقيقة ايجابية عينة وليد سليمان الخاصة بتعاطي المنشطات

الكشف عن قائمة مرتضى منصور في انتخابات نادي الزمالك

تعرف على أول نجوم الزمالك الراحلين

برشلونة يفاجئ نجم الفريق بهذا القرار

"مجانًا".. قناة مفتوحة تعلن نقل مباريات كأس العالم للأندية