ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسبوع الثالث من يناير

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الثالث من شهر يناير كانون الثاني الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.



وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، فإن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 830 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 798.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9 بالمئة، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرًا بلغ 849.4 دولار للطن مقابل 818 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8 بالمئة.



وارتفع سعر الديزل من 725.5 دولار للطن إلى 759.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 769.6 دولار للطن إلى 802.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 456.1 دولار للطن إلى 483.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمئة.



وبالمقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني إلى 717.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول الماضي، والذي بلغ 761.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5.7 بالمئة، حسب البيانات.



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرًا بلغ 89.5 دولار للبرميل مقابل 85.3 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.