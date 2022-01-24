الطاقة الأردنية تعلن رفع جاهزية القطاع لتداعيات المنخفض الجوي

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، اليوم الاثنين، رفع جاهزية القطاع، استعدادا لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة خلال الأسبوع الحالي.

وطالبت الجهات العاملة في قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز بتكثيف الجهود، ورفع جاهزيتها استعدادا لتداعيات الحالة الجوية التي تشهدها المملكة.



وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، إن الهيئة أوعزت للجهات العاملة في القطاع برفع جاهزيتها استعدادا لمواجهة الظروف الجوية، وضمان ديمومة تزويد المملكة باحتياجاتها من المشتقات النفطية وجاهزية ورش العمل في قطاع الكهرباء للتعامل الفوري مع أي انقطاعات قد تحدث في التيار الكهربائي ومعالجتها بالسرعة الممكنة، حاثًا شركات القطاع على التعاون البيني لتقديم الدعم بما يخدم مصلحة القطاع والمشتركين.



وأضاف اللبون، في بيان أن الهيئة تتابع من خلال مركز المراقبة والطوارئ وكوادرها في الميدان، التزام شركات القطاع بشروط الترخيص، وتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية، وما يصاحبها من ارتفاع متوقع في الأحمال الكهربائية وزيادة الطلب على المشتقات النفطية، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة. واكد أن الهيئة ستواصل من خلال الضابطة العدلية متابعة اداء الشركات وفقًا للتشريعات النافذة.



ونفذت الهيئة منذ صباح اليوم حملة مكثفة على محطات المحروقات ومستودعات الغاز في مختلف مناطق المملكة، فيما سيستمر مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة بتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها مع شركات الكهرباء المعنية على مدار الساعة.



وفيما يتعلق بالأحمال الكهربائية قال إن أعلى حمل سجل اليوم الاثنين لغاية الساعة الرابعة مساء بلغ 3900 ميغاواط في الساعة الثالثة عصرا فيما سجل أعلى حمل شهدته المملكة بتاريخ 19/1/2022 في الساعة الخامسة و25 دقيقة مساء وبلغ 4010 ميجاواط.