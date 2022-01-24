كأس أمم أفريقيا.. موعد مباراة مصر القادمة ضد كوت ديفوار في دور الـ16

كأس أمم إفريقيا.. موعد مباراة مصر القادمة ضد كوت ديفوار في دور الـ16

يبحث مشجعي كرة القدم المصرية عن موعد مباراة مصر القادمة ضد كوت ديفور في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا، فمن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره كوت ديفوار بعد تأهل الفراعنة عقب وصافة المجموعة الرابعة بالبطولة.

موعد مباراة22 مصر وكوت ديفوار

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في النقاط التالية، موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بأمم إفريقيا موعد مباراة مصر وكوت ديفوار.

وعن موعد مباراة مصر وكوت ديفوار، فمن المقرر أن يلتقي الفريقين في السادسة مساء الأربعاء المقبل، بتوقيت القاهرة، باستاد جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في بطولة الأمم الإفريقية

وتنقل مجموعة قنوات “بي إن سبورت” المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

التردد الأول beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.



التردد الثاني beIN SPORTS

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.



التردد الثالث beIN SPORTS

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.