971 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 971 مليون درهم وشهدت الدائرة تسجيل 330 مبايعة بقيمة 673.49 مليون درهم منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 86.9 مليون درهم و298 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 586.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليونين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 216.81 مليون درهم منها 17 رهنا لأراض بقيمة 98.03 مليون درهم و66 رهنا لفلل وشقق بقيمة 118.78 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 65 مليون درهم وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 33 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 81.61 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 2 بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 19 مليون درهم.