الأرصاد تصدر بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء 25-1-2022

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا يكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء 25-1-2022، حيث يسود البلاد انخفاضا في درجات الحرارة.

وعن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة في محافظات الجمهورية في النقاط التالية:

تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء

يسود البلاد انخفاض في درجات الحرارة

يسود البلاد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

يسود البلاد طقس معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلا

يسود البلاد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أمطار خفيفة على فترات متقطعة

تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، تسجل القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجات.

وتسجل مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات.

أما قنا فتصل العظمى لـ 17 درجة والصغرى 05 درجات، وعن أسوان تسجل العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى صفر.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، الموافق الـ24 من يناير 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة بروة شديدة تصل حد الصقيع حيث تنخفض بشكل ملحوظ وتصل إلى 2 درجة تحت الصفر في بعض المناطق مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف الأنحاء.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة يسودها طقس بارد على السواحل الشمالية ويكون شديد البرودة على محافظة مطروح، بارد على كافة الانحاء نهارا، وشديد البرودة لقارص البرودة على كافة الانحاء ويصل إلى حد الصقيع على مناطق متفرقة من البلاد.

ولفتت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة التي تشهدها البلاد وتصل للصقيع نتيجة لتعرضها لتيار هواء بارد من أوروبا، حيث تتعرض البلاد لرياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع أنحاء البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تزيد من الإحساس ببرودة الطقس حيث تسود أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا تصل إلى حد الصقيع.