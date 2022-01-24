اتحاد الغرف الإماراتية يبحث آفاق التعاون المشترك وفرص الاستثمار في بنغلاديش

بحث اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع سفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة آفاق التعاون المشترك وفرص الاستثمار بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة سعادة محمد أبو ظفر سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة والوفد المرافق له وذلك في مكتب الاتحاد بدبي.

وأعرب الأمين العام لاتحاد الغرف عن ترحيب قطاع الأعمال الإماراتي بإقامة شراكات استثمارية مجدية مع القطاع الخاص لدى بنغلاديش نظرا للموارد الاقتصادية المتوفرة لديها لا سيما في قطاع الصناعة والزراعة بما يعود بتبادل المنافع والمصالح على البلدين.

من جانبه أعرب سفير بنغلاديش عن سعادته بعقد هذا اللقاء لبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين مشيدا بالمناخ الاستثماري والموقع الاستراتيجي وبيئة الأعمال التي تتميز بها دولة الإمارات من حيث التشريعات والقوانين التي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتحمي المستثمرين.

وقال إن بلاده تتمتع بعلاقات تجارية وتعاون اقتصادي مميزين مع دولة الإمارات وذلك امتدادا للاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.