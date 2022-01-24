"أراضي دبي" توقع مذكرات تفاهم مع 3 شركات لتزويد السوق العقاري بالحلول الذكية



وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع ثلاث شركات متخصصة في توفير الحلول العقارية الذكية والمتطورة وهي "بيوت" و"DXBinteract.com "و "بروبرتي فايندر".

ويأتي ذلك بهدف تزويد السوق العقاري في الإمارة بأفضل الحلول الذكية التي تعتمد على البيانات والتقارير التفاعلية التي تسهم في تعزيز توجهات التحول الرقمي التي يشهدها قطاع دبي العقاري إلى جانب دعم رؤية الدائرة في جعل الإمارة الوجهة العقارية عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة وذلك توافقا مع مسؤوليتها المباشرة في ترسيخ قيم الشفافية في المعلومات والأنظمة والبيانات والإجراءات العقارية.

وستسهم البيانات والتقارير التفاعلية في توفير صورة أوضح وأشمل للمستثمرين الراغبين في معرفة معلومات السوق العقاري بطريقة تحليلة صحيحة بشكل يساعد في اتخاذهم القرار الصائب سواء كان في عملية الشراء أو البيع أو الاستثمار بما يجعل الإمارة واحدة من أكثر أسواق العقارات شفافية على مستوى العالم..بالإضافة إلى توفير فرص مثلى لحماية معلومات المستهلك من خلال تطوير حلول مهمة لتحديات العصر الراهن.

وستعمل مختلف الجهات التي تم إبرام الشراكة معها بالتعاون مع "أراضي دبي" على توفير بيانات نوعية وخاصة وتفاعلية لأسعار العقارات حسب المنطقة وحسب البناء العقاري؛ مثل معرفة أسعار البيع والشراء في المنطقة والبيانات المتغيرة التي تجري في السوق العقاري أثناء تغير الأسعار وخلافه تبعًا للمرحلة التي يمر بها.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والاملاك بدبي: "تلتزم أراضي دبي التزامًا راسخًا تجاه سوق دبي العقاري يقضي بتعزيز شفافيته وتوفير أنجع الحلول العقارية الذكية والمتطورة الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين على حدّ سواء..ويعتبر ذلك هدفًا استراتيجيًا ضمن رحلتنا الرامية إلى توطيد المكانة التي باتت تتمتع بها الإمارة على صعيد سوق العقارات العالمي إلى جانب المساهمة في بناء أفضل اقتصاد على مستوى العالم بما يتماشى مع مبادئ وثيقة الخمسين التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة مؤخرًا والتي تستهدف الخمسين عامًا المقبلة".

من جانبها أكدت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي سعى الدائرة لتطوير الدائم والمستمر للخدمات التي تقدمها بما يحقق مصلحة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء..مشيرة إلى أنه من خلال مذكرات التفاهم سيتم اتاحة بيئة عقارية آمنة وبيانات دقيقة وموثوقة للمتعاملين بما يسهم في تمكينهم من رؤية التغيرات الجارية في السوق العقاري حسب الخريطة ومتابعة تغيرات الأسعار بشكل فوري وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم توجهات الدائرة المستقبلية ورؤيتها الاستراتيجية عبر تقديم الخدمات العقارية بحرفية تامة وشفافية في المعلومات والأنظمة والبيانات والاجراءات.

وأعرب حيدر علي خان الرئيس التنفيذي لشركة "بيوت" و"دوبيزل" عن سعادته بهذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدعم الخطط الاستراتيجية كخطة دبي الحضرية 2040 الرامية نحو تعزيز القطاع العقاري في الإمارة..لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا للجهود التعاونية التي تبذلها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والهادفة نحو دفع عجلة النمو وخلق بيئة اقتصادية تنافسية.

من جهته أوضح فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة "أوراتك" أن هذه الشراكة ستوفر البيئة التفاعلية في سوق دبي العقاري من خلال موقع "DXBinteract.com" الذي يساهم في توفير كل البيانات الخاصة التفاعلية لأسعار العقارات حسب المنطقة وحسب البناء العقاري مثل معرفة أسعار البيع والشراء في المنطقة والبيانات المتغيرة التي تجري في السوق العقاري أثناء تغير الأسعار وخلافه تبعًا للمرحلة التي يمر بها تمامًا مثل أسواق الأسهم والبورصات وحركتها.

بدوره قال مايكل لحياني المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "بروبرتي فايندر": "تشترك بروبرتي فايندر ودائرة الأراضي والأملاك في دبي في نفس الرؤية من خلال تعزيز وتمكين جاذبية وتفوق سوق العقارات في الإمارة.. ومن خلال عملياتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتمتع بإمكانية الوصول إلى أكبر مجموعة من البيانات الخاصة بالأسعار المطلوبة وعدد من المقاييس والمؤشرات الأخرى التي تتعلق بالصورة الأشمل للقطاع العقاري".

وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بتقديم بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة تجعل دبي أسعد مدينة وذلك من خلال توفير خدمات ذكية ليصل إليها المستثمر في أي وقت ومن أي مكان في العالم وتوظف الدائرة كافة الموارد المالية والبشرية والمهنية للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية والحفاظ على حقوق المستثمرين وكافة الأطراف العقارية.