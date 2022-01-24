غرفة الشارقة تستعرض مع سوريا الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التبادل التجاري



بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية مع وفد من قنصلية الجمهورية العربية السورية في دبي إلى جانب زيادة التبادل التجاري واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بما يدعم التعاون الاقتصادي ويعزز الشراكة بين رجال أعمال الطرفين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا بمقر الغرفة بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة كنان زهر الدين القنصل العام للجمهورية العربية السورية في دبي والوفد المرافق له بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من المسؤولين بالغرفة.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن اللقاء سيوفر فرصة لإقامة شراكات استثمارية بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين..مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الشارقة وسوريا لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال الاستثمارات وإقامة المشروعات والاستفادة من الفرص المتوفرة خاصة في قطاعات التطوير العمراني والسياحة والصناعة والزراعة وغيرها.

وشدد على حرص الغرفة على تنويع شراكاتها مع كل الدول لا سيما العربية الشقيقة على كل المستويات الصناعية والتجارية إنسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة بأهمية تعزيز علاقات الشارقة الاقتصادية مع الأشقاء العرب..مؤكدا إستعداد الغرفة لتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال السوريين الراغبين بالاستثمار في الشارقة للاستفادة من المزايا الفريدة والبيئة الاقتصادية المثالية التي توفرها الإمارة.

من جانبه أكد سعادة كنان زهر الدين متانة العلاقات السورية الإماراتية وحرص بلاده على توسيع التعاون الاقتصادي مع إمارة الشارقة وتطوير الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف القطاعات الحيوية..معربا عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تحقيق معدلات أعلى من الشراكة بما يلبي تطلعات البلدين الشقيقين وإمكاناتهما الاقتصادية والاستفادة من الفرص الجديدة لإقامة المشاريع في المجالات كافة..مشيرا إلى أن التجارة البينية بين الإمارات وسوريا سجلت حراكا ملحوظا خلال الفترة الماضية متوقعا نمو تدفق الاستثمارات إلى الأسواق السورية في ظل تحسن الأوضاع.