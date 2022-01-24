دبي تسجل ارتفاعًا بنسبة 10 % في الطلب على الطاقة خلال 2021



أعلن معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ارتفاع الطلب على الطاقة في إمارة دبي خلال عام 2021 بنسبة 10 % مقارنة بعام 2020 حيث بلغ الطلب على الطاقة العام الماضي 50،202 جيجاوات ساعة مقارنة مع 45،712 جيجاوات ساعة في عام 2020.

وقال معالي سعيد محمد الطاير انسجامًا مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي نواصل العمل على زيادة القدرة الانتاجية من الكهرباء والمياه ورفع قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع بما يواكب الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه والوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال مع توفير هامش احتياطي مناسب وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية والتخطيط العلمي السليم.

وأضاف يؤشر الارتفاع في الطلب على الطاقة في دبي إلى التعافي الاقتصادي وعودة مختلف الأنشطة الحيوية حيث نجحت إمارة دبي بشكل استباقي في الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق تدابير احترازية قوية لضمان استمرارية الأعمال. وقد أسهمت هذه الرؤية في أن تقدم دبي نموذجًا يحتذى على مستوى العالم في الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات وتحويلها في فرص واعدة.

وأشار معالي الطاير إلى أن القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي ارتفعت إلى13،417 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا.. مؤكدًا أن الهيئة تعد من أفضل المؤسسات الخدماتية المتميزة في العالم متجاوزة نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية.

وذكر أنه خلال 2020 نجحت الهيئة في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 5.1% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية وحققت الهيئة رقمًا عالميًا جديدًا في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك حيث سجلت متوسط 1.66 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.