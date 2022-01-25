حصاد الـ "توك شو".. مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. ومناشدات قبل مباراة "مصر - ساحل العاج"

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة، وأهم القضايا المطروحة على أجندة زيارة الرئيس الجزائري للقاهرة، فضلا عن كشف تطورا جديدا في بروتوكول علاج كورونا يطبق من الغد بمصر.

وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

كشف محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر تطورات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن الطقس غدَا سيكون بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع تزايد فرص تساقط الأمطار، لافتًا إلى أن الأمطار ستتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية.

ولفت إلى أن البلاد ستشهد انخفاضات أخرى في درجة الحرارة، بدءا من يوم الأربعاء والخميس، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 13 درجة مئوية والصغرى تصل لـ5 درجات، ونشاط الرياح يزيد من الشعور بالبرودة، والموجة الحالية ستنتهي مع نهاية شهر يناير.

عاصفة "هبة" قادمة من لبنان

في سياق متصل، قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ، إن مصر تتعرض لعاصفة يطلق عليها "هبة" قادمة من لبنان، حيث أثرت العاصفة على دول المنطقة.

وأشار "أبو المعاطي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن هناك انخفاض كبير وحاد في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات، فضلا عن تكون صقيع على المزروعات، مناشدا المزارعين أن يتبعوا ارشادات الزراعة في هذا التوقيت، مضيفا أن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار ومستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، معلقا: "عندما تكون العاصفة على اسم أنثى.. تكون شديدة"، متابعا ضاحكا: "هبة مش مصرية".

تطورا جديدا في بروتوكول علاج كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هيئة الدواء المصرية منحت رخصة الاستخدام الطارىء لعقار مولنوبريفير اليوم وتم ادراجه في بروتوكول العلاج المصري لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة بشرط ألا يكون مر على الإصابة 10 أيام.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن هناك العديد من الشركات المصرية تصنع عقار المولنوبريفير، وسيتم استخدامه اعتبارا من الغد، موضحا أن بيان وزارة الصحة عن عدد حالات الإصابة اليومي يمثل الحالات التي لجأت لمستشفيات وزارة الصحة لطلب الرعاية، مضيفا أن وزارة الصحة قادرة على تقديم الخدمة الصحية لكل المصريين إذا احتاجوا، لافتا إلى أن متحور أوميكرون ينقل العدوى إلى نحو 14 فردا في المتوسط، معلقا: "المريض المصري ياخد خدمة أفضل من أي حتة في الدنيا".

أجندة زيارة الرئيس الجزائري للقاهرة

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم للقاهرة، قائلة: "زيارة هامة جدا،ً في ظل تنامي العلاقات المصرية الجزائرية على كافة الأصعدة، هناك قضايا إقليمية مهمة على رأس أجندة زيارة الرئيس الجزائري للقاهرة، على رأسها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية والقمة العربية".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن القمة العربية حائرة الآن، نتيجة تردد بعض الدول العربية في المشاركة في القمة العربية، بسبب أزمة كورونا، ولكن الجزائر مصرة على عقد القمة".

مناشدة بسبب مباراة "مصر - ساحل العاج"

على الصعيد الكروي، قال الإعلامي عمرو أديب، إنه بدأ العد التنازلي لمباراة "مصر – ساحل العاج" ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مضيفا: "صدام كروي كبير، ومباراة لا تقبل القسمة على اتنين".

وناشد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، الجمهور المصري مساندة المنتخب المصري حتى نهاية المباراة، مضيفا: "عندك مشكلة مع المنتخب بعد الماتش"، متوقعا أن المنتخب المصري سيحقق نتيجة جيدة.