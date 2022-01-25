يحيى الفخراني: لهذا السبب اعتذر سعيد صالح عن دوره في "ليالي الحلمية"

قال النجم يحيي الفخراني، إنه كان من المفترض إن يقدم النجم الكبير الراحل سعيد صالح دور سليمان غانم، في مسلسل "ليالي الحلمية" بدلا من صلاح السعدني.

وأشار في لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة”، المذاع على قناة. “Dmc” إلى أن سعيد صالح اعتذر عن دوره بعد الاتفاق وعندما ذهب إليه ليسأله عن السبب قال لأنه مشغول في المسرح.

ولفت إلى أن سعيد صالح اشترط أن يأتي ساعتين فقط في اليوم للمسلسل فرفضوا بالتأكيد ورشحوا صلاح السعدني وكان نقلة كبيرة للأخير.