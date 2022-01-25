وفاة ابنة الفنان الكبير الراحل توفيق الدق

توفيت هالة ابنة الفنان الراحل الكبير توفيق الدقن، وشقيقة المستشار ماضى الدقن رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فنانى مصر.

وتعد الراحلة الابنة الثالثة للفنان توفيق الدقن بعد ابنيه ماضى وفخر الدين.



عن الراحل توفيق الدقن

بدإ حياته الفنية منذ أن كان طالبا في المعهد من خلال أدوار صغيره إلى أن اشترك في فيلم " ظهور الإسلام" عام 1951.

والتحق بعد تخرجه بالمسرح الحر لمدة سبع سنوات ثم التحق بالمسرح القومي وظلّ عضوا به حتى إحالته إلى التقاعد.

اشتهر بأدوار الشر وإن لم يخلُ أدائه من خفه ظل، وكان ناجحًا في أدوار اللص والبلطجي والسكير والعربيد إلى درجة أن بسطاء الناس كانوا يصدقونه فيما يفعله ويكرهونه بسبب تلك الأدوار.