يحيى الفخراني يكشف مفاجأة: اعتذرت عن بطولة "المصير" لهذا السبب

كشف النجم يحيى الفخراني، النقاب عن أنه كان من المفترض أن يشارك في فيلم “المصير” بعد أن رشحه المخرج خالد يوسف ليوسف شاهين، فطلب يوسف مقابله وقال له إن هذا الدور لا يستطيع أحد تقديمه إلا أنا وأنت وطلب مني قراءة السيناريو.

وأشار في حواره مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، على dmc، إلى أنه بعد أن قرأ السيناريو قال لشاهين: “الفيلم كويس ولكن الحوار يحتاج بعض التعديل، فيما وافق يوسف شاهين على ذلك، وكنت حينها في الإسكندرية وطلب مني أن أعود على مكتبه وبالفعل عدت لكي أوقع العقد، ولكن اشترطت عليه أن يكون اسمي الأول في الأفيش".

وأشار إلى أن يوسف شاهين أكد له أن ذلك سيحدث ولكن مقابل تقليل أجري، مضيفا: “هذا الأمر ضايقني لأنني شعرت بأنني أبيع اسمي، فطلبت منه مهلة لأفكر واعتذرت عن العمل”.