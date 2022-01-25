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تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين (25 يناير 1926- 27 يوليو 2008) وهو مخرج سينمائي مصري ذو شهرة عالمية، معروف بأعماله المثيرة للجدل، وبرباعيته السينمائية التي تتناول سيرته الذاتية (إسكندرية... ليه؟ - حدوتة مصرية - إسكندرية كمان وكمان - إسكندرية - نيويورك).



كان أول فيلم له هو بابا أمين (1950) وبعد عام واحد شارك فيلمه ابن النيل (1951) في مهرجان أفلام كان.

في 1970 حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان قرطاج كما حصل على جائزة الدب الفضي في برلين عن فيلمه إسكندرية ليه؟ (1978).



وبمناسبة الاحتفال بمئوية السينما المصرية شكل مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية عام 2006 لجنة فنية مؤلفة من النقاد أحمد الحضري، كمال رمزي وسمير فريد لاختيار أهم 100 فيلم مصري روائي طويل ممن تركوا بصمة واضحة خلال هذه المسيرة الطويلة واختير عدد سبعة من أفلامه ضمن هذه القائمة وهي: صراع في الوادي، باب الحديد، الناصر صلاح الدين، الأرض، العصفور، عودة الابن الضال وإسكندرية ليه.