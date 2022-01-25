أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 25-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.


 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مصطفى فتحي يتنازل عن مستحقاته من أجل الرحيل عن الزمالك

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الجولة الرابعة والعشرين بالدوري الإنجليزي

موقف الونش من مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية بأبوظبي

وزيرة البيئة: ملف تغير المناخ يحتل مرتبة متقدمة بأولويات الدولة

تشكيل مصر المنتظر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا

موجة تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد (فيديو)

وفاة الفنان العراقي فلاح عبود