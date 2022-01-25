العظمى بالقاهرة 15 درجة.. تعرف على حالة طقس اليوم الثلاثاء

أخبار مصر
حالة الطقس- أرشيفية
حالة الطقس- أرشيفية
Advertisements

تواصل درجات الحرارة معدلات انخفاضها، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة. 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة  ، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى صفر.

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بيان الارصاد الجوية الشتاء

مواد متعلقة

انقطاع واسع النطاق للكهرباء في كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية بأبوظبي

عاجل.. مصطفى فتحي يتنازل عن مستحقاته من أجل الرحيل عن الزمالك

موقف الونش من مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الجولة الرابعة والعشرين بالدوري الإنجليزي

تشكيل مصر المنتظر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا

وزيرة البيئة: ملف تغير المناخ يحتل مرتبة متقدمة بأولويات الدولة

موجة تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد (فيديو)

رئيس الوزراء يتابع خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بالكهرباء