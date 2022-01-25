العظمى بالقاهرة 15 درجة.. تعرف على حالة طقس اليوم الثلاثاء

تواصل درجات الحرارة معدلات انخفاضها، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة ، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى صفر.