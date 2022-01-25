أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 25-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار مواد البناء  في مصر اليوم الثلاثاء،  لتسجل في المتوسط سعر 1030 جنيه لطن الاسمنت، 15200 جنيه لطن الحديد.

اسعار الحديد اليوم  في الأسواق:
سجل سعر طن "حديد عز" نحو 15600 جنيه،  و "بشاي" 15400 جنية، و" العتال" 15500 جنيه، و"عطية" 15100 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد " المراكبي" نحو 15100 جنيه،  و" المصريين" 15300 جنيه، و"العشري" 15100 جنيه.

اسعار الاسمنت اليوم في الأسواق:
سجل سعر طن أسمنت "المسلح" 1090 جنيه، و"النصر" 1060 جنيه، و"المعلم" 1025 جنيه و"حلوان" 1075 جنيه  والعسكري" 1000 جنيه.

ارتفاع صادرات مصر من الاسمنت والحديد:
وبلغ إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 نحو  1.49 مليار دولار  بزيادة 189% على أساس سنوي، بينما ارتفعت صادرات الأسمنت خلال نفس الفترة 180% إلى 397 مليون دولار.

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية بأبوظبي

عاجل.. مصطفى فتحي يتنازل عن مستحقاته من أجل الرحيل عن الزمالك

موقف الونش من مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الجولة الرابعة والعشرين بالدوري الإنجليزي

تشكيل مصر المنتظر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا

وزيرة البيئة: ملف تغير المناخ يحتل مرتبة متقدمة بأولويات الدولة

موجة تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد (فيديو)

رئيس الوزراء يتابع خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بالكهرباء