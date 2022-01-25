"الإسكان": تنفيذ 28 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى خلال 2021

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، انتهى خلال العام الماضى 2021، من تنفيذ 28 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، بإجمالي طاقة 68 ألف م3/يوم لمياه الشرب، لخدمة 290 ألف نسمة، و88 ألف م3/يوم للصرف الصحى، لخدمة 243 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية نحو 2 مليار جنيه.



وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه فى محافظة الجيزة، تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحى المناطق الريفية، وهى (الشيخ عتمان - أبورجوان - منطقة الصفيرة - الشوبك الغربى - اللشت - توسعات معالجة العياط)، وفى محافظة القليوبية، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعى توسعات محطة مياه كوم أشفين، وباقى الخطوط المرشحة الخارجة من محطة مياه سرياقوس، وكذا 15 مشروعا لصرف صحى المناطق الريفية، وهى (كفر سندنهور - كفر سليم والمنشية الجديدة بكوبري الحادثة - كفر الحارث - عزبة أبوباشا - عرب مرة وعرب الديب ومنشية أبوالغيط وعزبة مهدي - توسعات معالجة قليوب وشرق القناطر - الشوبك - شبكات المنطقة المحرومة بالساحل القبلى بالرملة - محطة رفع وخط طرد منطقة الساحل القبلى بالرملة - مشروع تحسين الصرف الصحي لقرية منطي وحوض العمدة - عزبة الجندي - عزبة زكي مرسي - عزبة د/ أحمد عبدالعزيز - قرية كفر رمادة والترجمان - قريتي كفر عامر ورضوان).



وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي: فى محافظة الإسكندرية تم الانتهاء من تنفيذ مشروع نقل مأخذ محطة مياه برج العرب، ومشروع الأعمال الكهروميكانيكية لتوسعات محطة معالجة الملاحة، ومشروع استكمال الصرف الصحي بمنطقة الفلكي جزئي، وفى محافظة القاهرة، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمناطق (عزبة العقاد - الشراقوة - الليمون) و8 مناطق بالإضافة إلى منطقة العاشر من رمضان - عرب الحصن بحي المطرية جزئى، ومشروع الصرف الصحي لكفر أبو جاموس.





