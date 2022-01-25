صادرات السعودية ترتفع 82.5% خلال نوفمبر



حققت المملكة العربية السعودية ارتفاعا بإجمالي قيمة الصادرات السلعية خلال شهر نوفمبر من عام 2021 بنسبة 82.5% على أساس سنوي.

وقفزت قيمة صادرات المملكة، وفقا للتقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء، إلى 107.3 مليار ريال، مقابل 58.8 مليار ريال في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأشارت الإحصاء، إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات جاء بدعم من زيادة الصادرات البترولية بقيمة 43.1 مليار ريال وبنسبة 112.8% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت صادرات السعودية السلعية بنسبة 1% وبما يعادل 1.1 مليار ريال عن قيمتها في شهر أكتوبر 2021.

وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 26.1% خلال شهر نوفمبر 2021 على أساس سنوي، إلى 26 مليار ريال، مقابل 20.6 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق.

وزادت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 9% وبما يعادل 2.1% عن شهر أكتوبر 2021.

وعلى مستوى الواردات، ارتفعت بنسبة 1.4% خلال شهر نوفمبر 2021 وبما يعادل 700 مليون ريال، إلى 49.4 مليار ريال، مقابل 48.7 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2020؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع.

وارتفعت فاتورة واردات المملكة في نوفمبر2021، على أساس شهري، بنسبة 5.5% وبقيمة 2.6 مليار ريال عن شهر أكتوبر الماضي.

وحققت المملكة العربية السعودية فائضا بالميزان التجاري بقيمة 57.9 مليار ريال خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مقابل 10.09 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2020، ليرتفع بنسبة 473.77% على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة تجارة المملكة الخارجية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بنسبة 45.7% على أساس سنوي، إلى 156.7 مليار ريال، مقابل 107.52 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق.